محكمة تجرد الكويت من الدوري وتمنحه للقادسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أصدرت محكمة التمييز الكويتية أمس حكما نهائيا بسحب لقب بطل الدوري الكويتي لموسم 2016 ـــ 2017 من الكويت الكويتي وتسليمه للقادسية الكويتي، بعدما قبلت المحكمة الطعن وألغت الحكم الأول والاستئناف بشأن قضية النقاط الثلاث التي احتسبت لصالح النادي العربي.

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وكانت الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم في موسم 2016-2017 قد شهدت حدوث ظاهرة نادرة، تمثلت باحتفال فريقين بالتتويج بلقب الدوري المحلي في الوقت نفسه.

حيث توج فريق الكويت بلقب الدوري الكويتي لكرة القدم باعتراف اتحاد اللعبة والهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية، بعد فوزه على فريق السالمية (2-1) في مباراة الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري، إلا أن القادسية رفض الأمر وتوج نفسه بطلا هو الآخر.

وقام مسؤولو فريق القادسية بتتويج فريقهم بلقب الدوري الكويتي، عقب الفوز على فريق خيطان (4-0) في الجولة الأخيرة، رافضين الاعتراف بالكويت بطلا للدوري.