السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيسبادن قضت محكمة ألمانية بسجن لاجئ عراقي مدى الحياة بتهمة قتل فتاة. وذكرت المحكمة في مدينة فيسبادن غرب ألمانيا أمس أنه تبين لها جسامة الجرم الذي ارتكبه المتهم، مما يعني أنه من المستبعد أن يحصل على إطلاق سراح مبكر بعد 15 عاما. وبحسب بيانات الادعاء العام فإن الشاب العراقي (21 عاما)، المنحدر من إقليم كردستان اغتصب وقتل المراهقة الألمانية سوزانة (14 عاما) في نهاية مايو عام 2018 في إحدى الغابات القريبة من مدينة فيسبادن. وتم العثور على جثة سوزانة مطلع يونيو عام 2018.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السجن مدى الحياة لقاتل فتاة ألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.