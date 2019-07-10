برلمان كردستان يمنح الثقة لبارزاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أربيل صوت برلمان إقليم كردستان العراق أمس على منح الثقة لمسرور بارزاني رئيسا لحكومة الإقليم. ووافق البرلمان على اختيار مسرور بارزاني رئيسا لحكومة الإقليم، وأضاف أن البرلمان صوت أيضا على اختيار قباد طالباني نائبا لرئيس حكومة الإقليم. وفي ديسمبر الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، المتصدر نتائج الانتخابات التي أجريت نهاية سبتمبر الماضي بـ 45 مقعدا من أصل 111 مقعدا، ترشيح مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مسرور بارزاني، لمنصب رئيس الحكومة، وهو نجل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني وابن عم نيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم الجديد.



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