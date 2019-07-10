السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران من المقرر أن يجري مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية إيمانويل بون محادثات في طهران تركز على الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى. Advertisements ووفقا لوكالة «فارس» الإيرانية فإن بون سيلتقي خلال الزيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ومساعده عباس عراقجي. ويبحث بون خلال هذه اللقاءات أحدث التطورات على صعيد تنفيذ البلدان الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي لتعهداتها وآليات مواجهة العقوبات الأمريكية. وقلصت إيران التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، ولا تزال تهدد بالمزيد، إلا أنها تؤكد أنها مستعدة لإعادة تنفيذ التزاماتها بصورة كاملة إذا ما نفذت الأطراف الأخرى التزاماتهما. وجاء تقليص الالتزامات في ظل العقوبات الأمريكية الموسعة المفروضة عليها.



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كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تحث طهران على الوفاء بالتزاماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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