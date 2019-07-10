محمد بن مسعود - الدمام - "السرحاني" يحتفل بزواجه في خميس مشيط صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10 احتفل سعيد بن محمد معلوي السرحاني بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بآل سرحان في خميس مشيط، وسط حضور الأهل والأقارب والزملاء. ألف مبروك. 10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440 09:56 PM اخر تعديل 10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440 Advertisements 10:01 PM احتفل سعيد بن محمد معلوي السرحاني بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بآل سرحان في خميس مشيط، وسط حضور الأهل والأقارب والزملاء. ألف مبروك. ، "السرحاني" يحتفل بزواجه في خميس مشيط ،

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