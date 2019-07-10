، أبناء "الرفدي" يُفجعون بوفاة والدتهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تلقَّت أسرة "الرفدي" بمحافظة الخرج، التعازي والمواساة في وفاة والدة الشيخ مطلق بن عبيد الرفدي، وأخويه: الدكتور سعد، وعبدالله وأبنائهم، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وتمت الصلاة على الفقيدة عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء في جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج، وتم دفن جثمانها في مقبرة الثليماء جنوب المحافظة.

وسيُتَقبل العزاء في منزل ابنها عبدالله الكائن بحي مشرف غرب المحافظة.

"الخليج 365" التي آلمها الخبر تدعو للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".