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محمد بن مسعود - الدمام - تلقَّت أسرة "الرفدي" بمحافظة الخرج، التعازي والمواساة في وفاة والدة الشيخ مطلق بن عبيد الرفدي، وأخويه: الدكتور سعد، وعبدالله وأبنائهم، التي وافتها المنية صباح اليوم.
وتمت الصلاة على الفقيدة عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء في جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج، وتم دفن جثمانها في مقبرة الثليماء جنوب المحافظة.
وسيُتَقبل العزاء في منزل ابنها عبدالله الكائن بحي مشرف غرب المحافظة.
"الخليج 365" التي آلمها الخبر تدعو للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
أبناء "الرفدي" يُفجعون بوفاة والدتهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10
تلقَّت أسرة "الرفدي" بمحافظة الخرج، التعازي والمواساة في وفاة والدة الشيخ مطلق بن عبيد الرفدي، وأخويه: الدكتور سعد، وعبدالله وأبنائهم، التي وافتها المنية صباح اليوم.
وتمت الصلاة على الفقيدة عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء في جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج، وتم دفن جثمانها في مقبرة الثليماء جنوب المحافظة.
وسيُتَقبل العزاء في منزل ابنها عبدالله الكائن بحي مشرف غرب المحافظة.
"الخليج 365" التي آلمها الخبر تدعو للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
09:19 PM
تلقَّت أسرة "الرفدي" بمحافظة الخرج، التعازي والمواساة في وفاة والدة الشيخ مطلق بن عبيد الرفدي، وأخويه: الدكتور سعد، وعبدالله وأبنائهم، التي وافتها المنية صباح اليوم.
وتمت الصلاة على الفقيدة عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء في جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج، وتم دفن جثمانها في مقبرة الثليماء جنوب المحافظة.
وسيُتَقبل العزاء في منزل ابنها عبدالله الكائن بحي مشرف غرب المحافظة.
"الخليج 365" التي آلمها الخبر تدعو للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
، أبناء "الرفدي" يُفجعون بوفاة والدتهم ،
المصدر : الخليج 365
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