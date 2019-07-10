السعودية اليوم / وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف يؤسّس إدارة عامة لتطوير الأعمال والمشروعات البلدية



الرياض 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بتأسيس إدارة جديدة بمُسمى "الإدارة العامة للمشاريع البلدية" تُعنى برفع قدرات الكوادر الهندسية والفنية في القطاع البلدي وتطبيق معايير الإجراءات الهندسية القياسية وصولاً إلى الارتقاء بجودة المشروعات البلدية وذلك من خلال تعزيز اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات على مستوى الأمانات والإدارة العامة للمشروعات البلدية، إضافة إلى تعزيز عمليات الحوكمة وتوزيع المسؤوليات والعمل على تقليل الملحوظات الفنية وخفض التكاليف الهندسية ورفع وتيرة الإنجاز والإسراع في تسليم المشروعات ذات الأولية وضمان التطوير المستمر لفرق العمل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة ومبادراتها لتحقيق أهداف التحول البلدي، حيث تهدف هذه الإدارة لإحداث التطوير والتنظيم لمنظومة القطاع البلدي ومشروعاته وخدماته بمستوياتها كافة، إضافة إلى الإعداد المبكر ومتابعة المشروعات المتعثّرة وجدولتها وسرعة إنجازها وميزانياتها, مع الاستعانة بأفضل التجارب العالمية لتحسين المشروعات البلدية.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشئون الفنية المكلّف الدكتور خالد بن محمد الجمّاز أنّ هذه الإدارة ستُنفّذ من خلالها الحلول العاجلة للمشروعات المتأخّرة بالقطاع البلدي وإعادة هيكلة آلية تنفيذ المشروعات بداية من التخطيط للمشروع وحتى تسليمه.

وأكّد أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة في رفع كفاءة المشروعات وجودتها وتحسين الخدمات البلدية، وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي والاستعانة بأفضل بيوت الخبرة العالمية للاستفادة من التجارب الناجحة وتطبيقها على أرض الواقع .

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20:36ت م

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