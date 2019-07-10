الحسابات البنكية.. نصب وضحايا جدد

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

ظاهرة النصب والاحتيال على عملاء البنوك، جرائم وقع ضحيتها الكثير من أبناء الوطن، حيث يقوم هؤلاء المحتالون ببث رسائل تفيد بتعطل بطاقة الصراف ومن ثم على الشخص التواصل معهم ليقوموا خلال الاتصال والتواصل معهم بأخذ معلومات كاملة عن الحساب والأرقام السرية.

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وبعدها تتم عملية سحب المبالغ بسرعة كبيرة وفي غضون دقائق، ومن عمليات النصب الجديدة إرسال رسائل متضمنة شعار البنك وإيهام الشخص المرسل إليه بضرورة ضغط الرابط المرفق، ومن ثم يقومون بالدخول على بيانات الشخص المرسل إليه وسحب ما لديه من مبالغ.

في سياق متصل قال المحامي عبدالكريم القاضي لـ”متابعات الخليج 365“: إن العقوبة الجزائية لمثل هذه الأفعال هي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معًا، لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو سند دين أو مخالصة، أو ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك بالاحتيال إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطرق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين وهو غير صحيح أو سند مخالصة وهو مخالف للواقع.