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2019-07-10 9 وظائف بتخصصي الملك فيصل متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث- عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض. وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . كبير التقنيين الطبيين. . أخصائي مختبر تقني ثاني. . اختصاصي- التصوير بالرنين المغناطيسي. . كبير أخصائيي تصوير الأشعة البوزترونية. Advertisements . مركب سجاد ثانٍ. . كبير محللين- المعلومات الصحية. . ممثل توظيف أول. . كاتب جناح. . أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية. وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 سبتمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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