2019-07-10

وظائف لدى الهيئة السعودية للمقاولين

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين- المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول تطوير الخدمات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو أي مجال ذي الصلة.

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. محاسب مالي: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)