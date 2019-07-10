رابط المرشحين لوظائف الثروة المعدنية

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وكالة وزارة الطاقة للثروة المعدنية ترشيح عدد (6) مواطنين و(4) مواطنات من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية الذين اجتازوا المقابلة الشخصية على الوظائف المعلن عنها عبر موقع الوكالة.

وأكدت وكالة الوزارة للثروة المعدنية على المرشحين سرعة استكمال إجراءات الكشف الطبي وفق آلية وزارة الخدمة المدنية، علمًا بأن آخر موعد للانتهاء من الكشف الطبي يوم 1440/11/22هـ.

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وأوضحت الوكالة أن من لم يستكمل إجراءات ترشيحه (خلال فترة الترشيح) سيعتبر ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف، وللاطلاع على الأسماء في الملفات المرفقة أدناه.

– أسماء المرشحات النهائية:هنــــــــــا.

– أسماء المرشحين النهائية:هنـــــــــــــا.