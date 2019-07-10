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موجة غبار وسحب رعدية.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، غدًا الخميس.
وتشمل الحالة الجوية، وفقًا لتوقعات الأرصاد، كذلك المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير.
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