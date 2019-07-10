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تقديم ببرنامج فني صيانة الطائرات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم في البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف “فني صيانة الطائرات”، ومدته 24 شهرا؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ شروط البرنامج هي:
. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (للرجال فقط).
. إجادة اللغة الإنجليزية (المستوى المتوسط).
. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية) بنسبة لا تقل عن (85%)، ودرجة القياس لا تقل عن (70%).
. ألّا يتجاوز عمر المتقدم عن (20) سنة.
وبينت الشركة أن مزايا البرنامج أثناء التدريب:
– مكافأة شهرية خلال فترة التدريب (3000) ريال.
– خدمات طبية للمتدرب.
– تذاكر سفر مخفضة للمتدرب.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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