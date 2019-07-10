إعلام الإخوان وقطر يبتلع لسانه !

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الفتور الذي استقبل به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمير قطر، في زيارته أمس، حجم الفشل والإخفاق الذي مُني به إعلام الإخوان المسلمين وقناة الجزيرة المنبر الداعم للإرهابيين على مستوى العالم.

فقد أثبتت الدعاية الإعلامية القطرية التي يُحركها الإخوان حول ترامب وسياساته، أنها مجرد حالة من الكذب والتزييف ومحاولة لتشويه صورة حلفاء أمريكا في المنطقة وفق أهواء سياسية، بدليل صمتهم عن مخرجات لقاء الرئيس الأمريكي بتميم وما صاحبه من اتفاقات مليارية.

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وفي مقطع فيديو تداوله الملايين حول العالم كشف ترامب عن استغلال الولايات المتحدة لأموال قطر في توسعة وتطوير قاعدة العديد بتكلفة تجاوزت 8 مليار دولار الأمر الذي تسبّب في صدمة لإعلام الإخوان وقطر وجعلهم يبلعون ألسنتهم.

ولم يتحدث إعلام الإخوان مطلقًا عن المليارات القطرية التي تعهد بها تميم لترامب، رغم أنه قاد حملات شعواء على حلفاء أمريكا في أوقات سابقة، ما يكشف أنه إعلام مدفوع ومخادع وليس صاحب مبدأ، ويسير وفق أجندات خبيثة تسعى لاستهداف زعامات المنطقة التي كان لها دور في تحجيم خطرهم.

وصمت الإعلام الإخواني صمت القبور عن لقاء ترامب وتميم وما شهده من تعهدات قطرية بإنفاق مئات المليارات في الاقتصاد الأمريكي وتفاخرها بأن أموالها وظفت ملايين الأمريكيين، رغم أنه قبل أيام كان يشن حملة عنيفة ضد واشنطن وورشة المنامة الاقتصادية بوصفها مبادرة أمريكية لبيع القضية الفلسطينية.