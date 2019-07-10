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وظائف في فروع شركة النهدي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين الخريجين، على مسمى “صيدلي”؛ وذلك للعمل بفروع معارض وصيدليات الشركة في كل من المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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