النحات صبار يسرد نجاحه لـ”المواطن”

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - محمدالمقصّي - الباحة

أبدع النحات سعيد سعد صبار في إظهار موهبته في النحت والخط لزوار ومرتادي فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة بمحافظة المندق، حيث لاقى تواجده تفاعلاً كبيراً وكثيفاً من قِبل محبي هذه الحرفة من كافة السائحين والمصطافين لمحافظة المندق.

وقال النحات في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن هذه تعتبر مشاركته الأولى بمنطقة الباحة، مبدياً سعادته بما شاهده من فعاليات وبرامج هادفة، واصفاً صيف الباحة 40 بأنه “رائع جداً”.

Advertisements

وأضاف: بدأت هواية النحت والخط منذ ثلاث سنوات تقريباً، وذلك بالكتابة على الأكواب الورقية، ثم طورت هوايتي بالنحت على الصور الشخصية باستخدام مكائن الليزر لتصبح دقتها عالية وأجمل.

وأكمل صبار: شاركت في عدة مهرجانات داخلية وكانت البداية بمهرجان الورد بالطائف، ثم معرض الكتاب بمحافظة جدة، ثم فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة، أما ما يتعلق بالدعم فلا يوجد دعم في الوقت الحالي وإنما اجتهادات شخصية مني لإكمال طموحي وتحقيق حلمي بإقامة معارض تتعلق بالمنحوتات التي قمت بعملها.