شاهد.. بدر بن سلطان أثناء تفقده مدينة الحجاج: “المميز ما يحتاج نشوفه أبي أشوف اللي عليه ملاحظات”

جدة - عمرو شويل أجرى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، جولة تفقدية لصالة الحجاج في مطار جدة، للوقوف على المواقع غير المجدولة في جدول الزيارة المعد مسبقا.

ووثق مقطع فيديو جانبا من الجولة، وظهر الأمير بدر يقول عندما طلب منه أن يذهب للصالة الثانية حسب جدول الزيارة: “المميز ما يحتاج نشوفه، أبي أشوف اللي عليه ملاحظات”.