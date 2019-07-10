“القصبي” يؤسس إدارة عامة لتطوير الأعمال والمشاريع البلدية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بتأسيس إدارة جديدة بمُسمى “الإدارة العامة للمشاريع البلدية” تُعنى برفع قدرات الكوادر الهندسية والفنية في القطاع البلدي وتطبيق معايير الإجراءات الهندسية القياسية وصولًا إلى الارتقاء بجودة المشاريع البلدية وذلك من خلال تعزيز اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع على مستوى الأمانات والإدارة العامة للمشاريع البلدية، إضافة إلى تعزيز عمليات الحوكمة وتوزيع المسؤوليات والعمل على تقليل الملاحظات الفنية وخفض التكاليف الهندسية ورفع وتيرة الانجاز والإسراع في تسليم المشروعات ذات الأولوية وضمان التطوير المستمر لفرق العمل.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة ومبادراتها لتحقيق أهداف التحول البلدي، حيث تهدف هذه الإدارة لإحداث التطوير والتنظيم لمنظومة القطاع البلدي ومشاريعه وخدماته بكافة مستوياتها، إضافة إلى الإعداد المبكر، ومتابعة المشاريع المتعثرة وجدولتها وسرعة انجازها ، وميزانياتها مع الاستعانة بأفضل التجارب العالمية لتحسين المشاريع البلدية.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشئون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجماز، أن هذه الإدارة ستنفّذ من خلالها الحلول العاجلة للمشاريع المتأخرة بالقطاع البلدي وإعادة هيكلة آلية تنفيذ المشاريع بداية من التخطيط للمشروع وحتى تسليمه.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة في رفع كفاءة وجودة المشاريع وتحسين الخدمات البلدية، وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي والاستعانة بأفضل بيوت الخبرة العالمية للاستفادة من التجارب الناجحة وتطبيقها على أرض الواقع.