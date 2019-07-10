استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية 1440 بدون الرقم السري Noor

استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور تستطيع الأن الاستعلم عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور حيث قامت وزارة التعليم السعودية بطرح نظام جديد بغرض التواصل بين مركز المعلومات بالوزارة والمواطنين وهو ما يسمى نظام نور, سهل بدوره يتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب، فقط من خلال رقم الهوية الوطنية 1440, أصبح بالإمكان الوصول إلى نتائج الطلاب بجميع المراحل التعليمية، كما يمكن التعرف على نتائج الاختبارات مع ضمان الدقة، السرعة والسرية التامة لتلك النتائج.

استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

يجب تسجيل الدخول على

رابط نتائج نور من خلال الضغط———-من هنا

مع الأخذ في الاعتبار أن التسجيل يتم بدون رقم سري.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الذي هو نفسه رقم السجل المدني.

ادخال رمز التحقق، ثم الضغط على عبارة “بحث”.

كيفية الوصول إلى نتائج الطلاب.

أولاً من خلال الدخول على نظام نور

من خلال الرابط المباشر التالي—– من هنا

ثم نقوم بادخال اسم المستخدم، مع إدخال كلمة السر.

يتم ادخال رمز التحقق والذي سيكون مسجل على الشاشة, كما يمكنكم معرفة رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية للعام الدراسي 1440 نهاية العام

ثم القيام بالضغط على تسجيل الدخول وبعد ذلك يتم النقر على إشعار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي.

تختار الفصل الدراسي واسم الإدارات التعليمية التابع لها الطالب ومن ثم اسم المدرسة,

استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور.

Advertisements

كيفية حل مشكلة رمز التحقق

الكثير من أولياء الأمور والطلاب يواجهون مشكلة في كتابة رمز التحقق بموقع نور، حيث أن رمز التحقق لا يقبل إلا ثلاثة أرقام فقط، ولحل تلك المشكلة كل ما هو عليك هو بعد الدخول إلى رابط نتائج نظام نور، تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني، ثم نقوم بنسخ الأرقام الأربعة ولصقها وقتها لن تواجه مشكلة في الوصول إلى رمز التحقق مرة أخرى, وللحصول على النسبة من خلال نظام نور يتم هذا عبر خطوات سهلة وهو من خلال اختيار معرفة النتائج في نظام نور في هذا الوقت سيظهر صورة مفصلة عن النتائج الخاصة بالطالب، بجميع الدرجات في كافة المواد، كما يمكن ولي الأمر التواصل مع المدرسة الخاصة بالطالب لاستلام الشهادة الورقية الخاصة به.

خدمات نظام نور الأخرى.

يمكن عبر نظام نور الحصول على العديد من الخدمات منها متابعة دروس وأخبار الدراسة، والاستعلام عن موعد الاختبارات الشهرية، والسنوية، ليس هذا فقط بل متابعة المراجعات على المواد الدراسية، كما أن ولي الأمر بإمكانه التسجيل في نظام نور لكي يتابع المستوى التعليمي لإبنه, ويعتبر نظام نور من أهم التطبيقات القوية في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تمكن العصيمى مؤسس برنامج نظام نور بالسجل المدني من الانتهاء منه وتدشينه منذ عدة سنوات، والذي تم إنشاءه لكي يكون في عون الطالب وولي الأمر.

ما هو نظام نور المركزي؟

وزارة التعليم السعودية أعلنت يوم الأربعاء الموافق 24-4-2019 عن نظام نور المركزي يعمل بدوره على معالجة ما يقرب من 400 ألف طلب خلال ثانية واحدة من الزمن، وكذلك يتابع هذا النظام حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، والإداريين، فضلاً عن إدخال درجات الطلاب للمرحلتين المتوسطة والثانوية، أدى كل هذا الضغط على النظام إلى تباطئه وأثر بدوره على سرعته.

حرصت وزارة التعليم أيضا على إتاحة إمكانية قيام كلاً من الطالب أو ولي الأمر بـ الاستعلام عن النتائج الفصلية أولا بأول عبر تسجيل دخول نظام نور ، ولكن لن يستطيع القيام بذلك إلا الطلاب أو أولياء الأمور الذين قاموا بإتمام تسجيلهم في نور وإتباع الخطوات الموضحه أدناه:

صرحت الوزارة بانها تقوم بتطوير الموقع وتحديثه لمنع سرقة الأرقام السرية لأولياء الأمور أو لمواجهه أي عملية قرصنة للموقع أثناء رفع نتائج الطلاب