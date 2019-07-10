شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن فهد: الأجهزة الرقابية ترفع كفاءة الأداء الحكومي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

التقى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية المكلف أحمد بن عبدالله الهاشم، بمناسبة تكليفه.

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ونوّه الأمير أحمد بن فهد باهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتطوير أعمالها بما يحقق الانضباط المالي والإداري، ورفع كفاءة الأداء للأجهزة الحكومية، وهو ما يلمسه الجميع من المنجزات التي حققها منسوبو الديوان في مختلف المناطق.

وأشاد نائب أمير المنطقة بالخطوات التطويرية التي يسير عليها الديوان ضمن خطته الإستراتيجية، التي تتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشدداً على أهمية التطوير المهني لمنسوبي الديوان والتعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة، والعمل على تقليص الفجوة بين المتطلبات النظامية والممارسات المطبقة فعلياً، متمنياً لفرع الديوان ومنسوبيه التوفيق.

من جهته، عبَّر مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة عن شكره وتقديره لنائب أمير الشرقية على كلماته التوجيهية، وحرصه على أن تكون الأجهزة الرقابية مشاركاً فاعلاً في مواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها المنطقة، واهتمامه أن يكون العمل التكاملي السمة البارزة في الأعمال الحكومية.