شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة» يدفع بـ200 موهوب وموهوبة إلى «طموح 2019» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

التحق أكثر من 200 طالب وطالبة من الموهوبين بالمرحلة الثانوية في تعليم جدة، ببرنامج أرامكو الصيفي «طموح 2019»، لمدة 6 أسابيع دراسية بواقع 7 ساعات يومياً.

وأوضح مدير تعليم جدة المُكلَّف صديق خوجه، أن البرنامج يأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين إدارة تعليم جدة وشركة أرامكو السعودية، وبما يحقق رؤية وزارة التعليم في دعم المواهب والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والشركات الرائدة لتبني هذه المواهب والاستفادة منها ودعمها.

من جانبه، ذكر مدير إدارة الموهوبين بتعليم جدة الدكتور خالد الرابغي، أن البرنامج صُمم باحترافية عالية تناسب طلاب المرحلة الثانوية من خلال تقديم عدة مجالات مثل التحضير لاختبارات «SAT-IELTS»، والمهارات الحياتية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء.