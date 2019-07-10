الملك يوجه بصرف 19.6 مليون للأيتام المشمولين برعاية «العمل والتنمية الاجتماعية»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف 19.6 مليون ريال لأبنائه وبناته الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته الكريمة، داعياً الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.



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