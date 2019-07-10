شكرا لقرائتكم خبر عن ربط إلكتروني بين «وزارة الاتصالات» و«أمانة الرياض» مع «الخدمة المدنية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أنهت وزارة الخدمة المدنية إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأمانة منطقة الرياض؛ لتوفير بيانات الموارد البشرية شاملة بيانات الموظفين، الوظائف، المؤهلات، الإجازات، الرواتب، تقييم الأداء، وبيانات الموظفين التاريخية، وذلك استكمالاً لجهودها في إتمام عمليات الربط الإلكتروني الشامل مع كافة الجهات الحكومية ومن خلال الشراكة الإستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر).
وتكمن أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصنّاع القرار من خلال مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية، وتشمل البيانات الوظيفية الحالية والتاريخية والمؤهلات وإدارة الأداء والعمليات وأتمتة إجراءات الموارد البشرية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية.
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