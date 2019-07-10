شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت مدينة الحجاج في أبو عجرم لاستقبال ضيوف الرحمن؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تفقد محافظ دومة الجندل المُكلَّف ناصر بن سعود السهلي، مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم، ووقف على استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم، وذلك بتوجيه من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف.

وناقش السهلي الحاجات الضرورية من الخدمات مع رئيس مركز أبوعجرم بدر بن عيد الشمري، ورئيس بلدية أبوعجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن، وحث الجميع على متابعة المدينة وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

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من جانبه، أكد رئيس المركز أنه تم الانتهاء من تركيب مخيمات المبيت وتجهيزها بالفرش والتبريد، فيما قامت وزارة الحج والعمرة بتجهيز 3 مخيمات كبيرة.

من جهة أخرى، تم تجهيز مخيمات للإدارات الخدمية المشاركة، وقامت بلدية أبوعجرم بتجهيز 10 طرق وممرات بمساحة تبلغ 16658 متراً مربعاً، وغرس 700 شجرة، وتركيب 16 عمود إنارة، و46 كشافاً، و35 فانوساً، وكذلك تركيب شبكة رذاذ بمساحة 10 آلاف متر مربع، و20 مكيفاً في المخيمات، إضافة إلى اللوحات الترحيبية والأعلام السعودية.

وساهم فرع المياه بأبو عجرم في تمديد شبكة المياه على كامل مدينة الحجاج، وقامت شركة الكهرباء بإضافة مولدات كهربائية وعدادات.