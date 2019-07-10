شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف: «رؤية 2030» ركزت على تحسين بيئة الأعمال للشباب والفتيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أن رؤية المملكة 2030 ركزت في أهدافها على إيجاد فرص عمل مناسبة لمختلف شرائح المجتمع من أبنائنا وبناتنا تتوافق مع إبداعاتهم وابتكاراتهم، إلى جانب تركيزها على تحسين بيئة الأعمال للشباب والفتيات وإيجاد الفرص الوظيفية المحفزة والمنتجة لتحقيق نهضة طموحة للوطن والمواطن، وبناء المستقبل وصياغته بعقل وطني.

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جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم (الأربعاء) اجتماع اللجنة العليا للتوطين، حيث جرى استعراض سير عمل برنامج التوطين في منطقة الجوف وما حققه من نتائج خلال الفترة الماضية لبعض التخصصات في المحال التجارية، إلى جانب بحث كل ما يتعلق بالبرامج الخاصة بالحرفية والمهنية في مختلف المجالات والخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأبناء المنطقة، إضافة إلى العمل في المشاريع الخاصة وغيرها، ودعم أبناء الوطن للدخول في سوق العمل في مختلف الحرف والمهن والمجالات التجارية والاستثمارية وفق الآليات والبرامج المُعدَّة من قِبل الوزارة.

كما تمت الموافقة على توطين بعض المهن التي ستسهم في إيجاد مزيداً من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة، وستتم مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنسيق في ذلك.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب أمير منطقة الجوف عن شكره لأعضاء اللجنة لجهودهم في إنجاح هذا العمل الوطني الذي من شأنه الأخذ بيد شباب وبنات الوطن الغالي لممارسة أعمالهم وإيجاد دخل مادي يضمن لهم العيش الكريم وتنمية قدراتهم لإدارة مشاريعهم الخاصة، وفتح الفرص أمامهم ليصبحوا من رواد الأعمال.