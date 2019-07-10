تمديد موعد التسجيل في تحديات الترفيه حتى نهاية يوليو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تمديد موعد استقبال المشاركات في البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية «تحديات الترفيه» الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها، وتمكين أفضل المواهب لتصل إلى العالمية، وذلك حتى نهاية يوليو الحالي.

وأشارت أمس إلى أن الإقبال الكبير الذي يشهده البرنامج، في مختلف فئاته الـ 20، دعاها إلى إعطاء الفرصة لشباب وشابات الوطن من أجل الحصول على أفضل الفرص التدريبية لتنمية مواهب الفائزين.

ويهدف البرنامج الذي تصل قيمة جوائزه إلى 20 مليون ريال إلى اكتشاف المواهب الوطنية في مجالات الترفيه المختلفة، وتوسيع نطاق الوصول لتشمل جميع سكان المملكة، إلى جانب تحفيز جميع شرائح المجتمع على المشاركة بمحتوى ترفيهي محلي يليق بصورة وثقافة المملكة.

مسارات «تحديات الترفيه» الـ 20

التغطيات

الكارتون السعودي

العزف

الطبخ

الجرافيتي

الغناء

التطبيق الترفيهي

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التمثيل

الأفلام القصيرة والوثائقية

عروض المغامرة

الرسم الالكتروني

ألعاب الجوال

الموتورز

الكوميك السعودي

ألعاب السيرك والخفة

الستاند أب كوميدي

كتابة النصوص الكوميدية

أزياء الشاشة

المكياج السينمائي

الرسم التشكيلي