رصد 500 موقع وحساب الكتروني تسوق لمنتجات مخالفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 500 موقع وحساب الكتروني تسوق لمنتجات غير مرخصة، إضافة إلى نشرها إعلانات مضللة أو تحمل ادعاءات طبية، وذلك في الحملة المكثفة التي نفذتها بالتعاون مع الجهات المعنية منذ بداية 2019 لضبط مروجي منتجات تخضع لإشراف الهيئة بطرق مخالفة.

وأسهمت الحملة في ضبط 36 ألف منتج مخالف وعشرات المخالفين وإغلاق مئات المواقع والحسابات الالكترونية التي تروج لتلك المنتجات بعد التواصل مع المسؤولين عنها وأصحابها، وتوضيح مخالفتهم لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء في الإعلانات المنشورة عبر منصاتهم.

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وحذرت الحملة من جميع المكملات الغذائية للعلامة التجارية «فوريفر» بتشغيلاتها كافة، لعدم التأكد من خلوها من مواد قد تكون مضرة بالصحة، ولأن هذه المنتجات تسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامتها، فضلا عن أنها غير مسجلة لديها ولم يتم فسحها.

وتضمنت المكملات الغذائية للعلامة التجارية «فوريفر» التي حذرت منها الهيئة عبر منصاتها الالكترونية: فوريفر أركتيك سي، وفوريفر مالتي - ماكا، وفوريفر جارسينيا بلاس، وفوريفر رويال جيللي، وفوريفر فيلدز أوف جرينز، وفوريفر بي12 بلس، وفوريفر أكتيف بروبيوتيك، وفوريفر حبوب لقاح نحل فوريفر، وفوريفر ليسيوم بلس، وفوريفر جين شيا، وفوريفر أركتيك سي.

ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بعدم شراء المنتجات من أماكن غير مرخصة أو عن طريق مندوبين عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، لعدم معرفة مدى مأمونيتها وسلامتها وظروف تخزينها.

ويمكن الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات الخاضعة لإشراف الهيئة عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 19999.