إيقاف شركة تستخدم معدة مخالفة للمواصفات في السفلتة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

أوقفت بلدية القطيف أمس إحدى الشركات المتعاقدة معها على سفلتة الشوارع في المحافظة على خلفية استخدام إحدى المعدات المخالفة للمواصفات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين.

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وأوضح رئيس البلدية المكلف المهندس خالد العتيبي أن الجهاز الإشرافي والرقابي التابع للبلدية اكتشف استخدام إحدى المعدات المستخدمة في عملية السفلتة غير مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أن الفريق اتخذ قرارا بإيقاف العمل بالمعدة المذكورة، نظرا للآثار المترتبة على العمل بها.

ولفت إلى أن البلدية حريصة على استخدام المعدات ذات المواصفات المنصوص عليها بالعقود للالتزام بمستوى الجودة في إنجاز العمل.

وبين أنه جرى إلزام الشركة بضرورة استبدال المعدة على الفور قبل مواصلة العمل، مؤكدا أن البلدية اتخذت الإجراءات النظامية تجاه الشركة من خلال تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.