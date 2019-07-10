أمير مكة يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة استقبل أمير مكة خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، واطلع على : • خطط الهيئة والاستراتيجيات المستقبلية المزمع تنفيذها في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها • التحضيرات والاستعدادات لـسوق عكاظ بالطائف في دورته الـ12



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