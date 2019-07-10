فريق دولي: المحاكم السعودية ستكون الأكثر عصرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد فريق نقابي دولي، لدى زيارته المحكمة العمالية في الرياض، أنه سيكون لدى السعودية أحد أكثر المحاكم عصرية بالعالم، وذلك من خلال التطوير الذي تعمل عليه الآن.

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وأشادت الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية شاران بورو بسير إجراءات العمل في المحكمة العمالية، وما تتضمنه من إجراءات للتيسير على المستفيدين، منوهة بالتحول الرقمي الذي تشهده المحكمة.

واطلع الوفد خلال جولته على القاعات القضائية الرقمية ومكاتب خدمة المستفيدين ومركز الترجمة الموحد الذي يترجم لنحو 17 لغة عالمية، إضافة إلى الترجمة بلغة الإشارة ومكتب الدراسات العمالية المعني بتطوير العمل في المحاكم العمالية، كما تعرف على آليات العمل وإجراءات التقاضي في المحكمة العمالية التي تتم من خلال مختلف المنصات الرقمية للوزارة، وعلى أهم اختصاصات القضاء العمالي وانعكاس دوره على تحسين بيئة العمل من خلال تحقيق العدالة الناجزة والفصل الناجز في المنازعات العمالية.

وناقش الوفد مع فريق عمل المحكمة، خلال جلسة عقدت أثناء الزيارة بحضور رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية، عددا من المحاور المتعلقة بالعمال وحقوقهم ودور المحكمة التوعوي حيال تعزيز الثقافة الحقوقية ورفع الوعي لأصحاب العمل والعمال، كما تعرف الوفد على الضمانات القانونية والعدلية لحقوق العمال وأحدث الخدمات الرقمية في المحكمة المتمثلة في الضبط الالكتروني والربط الالكتروني مع الجهات والصك الالكتروني.