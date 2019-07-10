«مسك الابتكار» تتيح التسجيل في الدفعة الثانية من مسرعة 500

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يفتح مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» أبوابه أمام أصحاب المنشآت الصغيرة، من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتسجيل في الدفعة الثانية من مشروع «مسرعة مسك 500»، والذي يشكل حاضنة للأعمال الناشئة.

ودعا المركز، ممثلا في مبادرة مسك الابتكار، أصحاب المنشآت الصغيرة بالشرق الأوسط وأفريقيا الراغبين في الالتحاق بالمسرعة، للمبادرة بالتسجيل خلال الفترة من 9 إلى 26 يوليو الحالي.

وكان مركز المبادرات قدم الدعم لـ19 مشروعا ناشئا، مثلت الدفعة الأولى من المسرعة، والتي اختتمت أعمالها خلال رمضان الماضي، وأخذ بأيدي أصحابها ودفعهم إلى عدد من المشاريع الكبرى.

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وتعمل مبادرة مسك الابتكار على رفع مستوى التأهيل الاحترافي والمهاري لدى الشباب، وتمكينهم من امتلاك مهارات المستقبل والحصول على أعلى المعايير العالمية للتدريب في مجال التقنية والابتكار وريادة الأعمال، عبرالاستفادة من أفضل التجارب وتوسيع نطاق تواصلهم محليا ودوليا، بما يساعدهم على بدء مشاريع استثمارية وريادية تسهم في تنمية مجتمعهم وأوطانهم والعالم.

ويأتي دعم الشركات الناشئة ضمن برنامج «500 Misk»، الذي تنفذه مسك الابتكار، بالتعاون مع أفضل مسرعة أعمال في وادي السيليكون «500 Startups»، بهدف تنمية المشاريع الناشئة، وتحويلها إلى شركات ناجحة، والعمل على دعم الأفكار الخلاقة بما يساعد على خلق الوظائف، ورفع نسبة إسهام ريادة الأعمال في إجمالي الناتج المحلي.

ويعد البرنامج بداية حقيقية لاكتشاف كفاءات شابة واعدة يمكنها قيادة شركات قادرة على تعزيز اقتصاد المستقبل، كما قدم البرنامج للمتقدمين تأهيلا متقدما في مجالات عدة، منها الاتصالات والمبيعات، مقابلة العملاء، تحليل البيانات، التوظيف، التمويل والمنتجات، بناء الأنظمة، وغيرها.

وتدعم المبادرة أصحاب المشاريع الناشئة بالتعاون مع أهم الشركات العالمية العاملة في مجالات متعددة، منها أدوات المطورين، التجارة الالكترونية، التكنولوجيا في التعليم، التكنولوجيا في الموارد البشرية، التكنولوجيا في الصحة، التكنولوجيا المالية، الأمن، النقل، السفر والضيافة الاجتماعية.

شروط محددة للمنشآت: