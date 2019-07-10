«تعليم الدوادمي» يصرف 3 ملايين ريال مكافآت للطلاب

بدأت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي، اليوم الأربعاء، في صرف مبلغ 3494267 ريالاً إعانات ومكافآت للطلاب والطالبات للعام الدراسي الحالي في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وأوضح رئيس خدمات الطلاب بالإدارة مطلق العصيمي، أن الإعانات والمكافآت تشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة والمدارس النائية وأبناء وبنات المعلمين والمعلمات المتوفين والطلاب والطالبات المغتربين وكذلك المكافأة التشجيعية لمحو الأمية.

وأشار إلى أن المبالغ المودعة في حسابات أولياء الأمور عن طريق نظام الحوالات السريعة، مكافآت عن أشهر رجب وشعبان ورمضان للعام الدراسي 1440هـ للبنين والبنات.

وطالب العصيمي أولياء الأمور الذين لم تصلهم المكافآت بسرعة التواصل مع قسم خدمات الطلاب في الإدارة على الرقم 6433319/ 011 لتزويدهم بالبيانات المطلوبة لتحويل مستحقاتهم المالية.