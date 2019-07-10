فرض 1.5 مليون ريال غرامات على 47 مخالفًا لأنظمة الثروة الحيوانية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، فرض غرامات مالية بلغت مليونًا و511 ألف ريال على 47 مخالفًا لأنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان، وذلك عن شهرَي مايو ويونيو من العام الحالي.

وقال مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ المخالفات المُسجَّلة تمثَّلت في بيع منتجات حيوانية محلية غير آمنة للاستهلاك البشري، إضافةً إلى عدم تمكين فرق التقصي الوبائي البيطري التابعة للوزارة من سحب العينات من الثروة الحيوانية، وتوفير الظروف المعيشية المناسبة للحيوانات في منافذ البيع، وبيع حيوانات مريضة.

وتمثّلت كذلك في عدم توفير الإشراف البيطري المختص على بعض مشروعات إنتاج الثروة الحيوانية، ومخالفات تتعلق بالتراخيص الخاصة بتلك المنشآت، ومخالفات لنظام المستحضرات البيطرية، تمت إحالتها جميعًا إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص.

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وطالت العقوبات، بحسب البيان، بعض ناقلي الحيوانات إلى منطقتي مكة المكرمة والمنافذ المقدسة لعدم تعاونهم مع فرق الحج البيطرية المسؤولة عن التأكُّد من سلامة الحيوانات المتجهة إلى هذه المناطق، كما شملت طبيبًا بيطريًّا استخدم مركبات محظورة لتغيير شكل الإبل.

وأشار الدويرج إلى أنَّ المخالفات توزَّعت على عدد من مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولاً بـ27 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بست مخالفات، ثمّ منطقتا القصيم وجازان بخمس مخالفات لكل منهما، فمنطقة عسير بثلاث مخالفات، وأخيرًا مخالفة واحدة في المنطقة الشرقية.

وأشاد المصدر نفسه بالمراقبين البيطريين في فروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، داعيًّا ملاك المنشآت والقائمين عليها إلى التعاون معهم والتقيُّد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، وأكّد الالتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها على أي شخص تثبت مخالفته، داعيًّا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000.