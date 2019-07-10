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خادم الحرمين يهنئ رئيس الحكومة اليونانية بفوز حزبه في الانتخابات

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم، برئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، هنأه خلاله بفوز حزبه في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في الجمهورية اليونانية.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين لرئيس الحكومة اليونانية التوفيق والنجاح، وللشعب اليوناني الصديق المزيد من الازدهار.

وعبر رئيس الحكومة اليونانية عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

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