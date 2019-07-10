«سند محمد بن سلمان» يعلن صرف عطاء الدفعة الرابعة

أعلن برنامج سند «سند محمد بن سلمان»، صرف عطاء الدفعة الرابعة من مبادرة سند الزواج، والتي جاءت برغبة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحرصه على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات.

وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة سند الزواج أكثر من 15000 مستفيد بعطاء مالي جاوز 300 مليون ريال؛ حيث حصل كل مستفيد على 20 ألف ريال «غير مسترد»، بهدف دعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن.

وعدت مبادرة «سند الزواج» شروطًا للاستفادة؛ حيث كان من أهمها أولوية التقدم لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الإعاقة ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني، وبعد ذلك يتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.

وقد انطلق برنامج سند محمد بن سلمان في بداية 2019م، وجاءت أولى مبادراته مبادرة سند الزواج فيما يجري العمل على مبادرات قادمة موجهة للمواطن السعودي وفق ما حدده البرنامج من آليات لإطلاق المبادرات القادمة كان آخرها «سند الإسكان» والتي من المتوقع أن يعلن عنها في وقت لاحق.

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ويحرص البرنامج على تنمية الوعي قبل التقديم على مبادرة سند الزواج؛ حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، مع الإشارة بأن التسجيل لا يزال متاحًا من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة.

يأتي البرنامج استمرارًا للأعمال الإنسانية، التي يقدمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، التي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف الفئات؛ لتعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال مبادرات اجتماعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر.

وتراعي مبادرات ولي العهد التحولات الاقتصادية، والطموحات المُستقبلية بعين الاعتبار سعيًّا لصناعة أثر مستدام، وتعدُّ مبادرة «سند الزواج»، إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن؛ حيث يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني، ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين، بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.