يعقد وزيرا التعليم والخدمة المدنية، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، غدا الخميس، مؤتمرا صحفيا، في مقر وزارة التعليم، عند الساعة 14:30 بعد الظهر، سيتضمن الإعلان عن تفاصيل سلم رواتب ولائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وإجراءات تطبيقها. وسوف ينقل المؤتمر مباشرة على قناة الإخبارية السعودية وقناة عين التعليمية.



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كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل سلم رواتب ولائحة الوظائف التعليمية غدا 14:30 ظهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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