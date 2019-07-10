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شكرا لقرائتكم طريق مكة مبادرة ملهمة تسهل رحلة الحجيج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طريق مكة مبادرة ملهمة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تهدف مبادرة طريق مكة إلى تيسير رحلة ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة في منافذ المغادرة من بلدانهم.
وتعكس المبادرة، التي تهدف إلى تيسير رحلة السفر على الحجاج، ويستفيد منها في موسم حج 1440هـ أكثر من 225 ألف حاج وحاجة، اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن، وحرصهما على الارتقاء بجودتها من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلقته القيادة كأحد برامج رؤية 2030.
وتشارك في المبادرة العديد من الجهات الحكومية من بينها الجوازات السعودية وهيئة الطيران المدني وغيرهما.
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