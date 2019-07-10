إتلاف مواد غذائية فاسدة في بارق

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

نفّذت بلدية محافظة بارق خلال شهر شوال الماضي 135 جولة رقابية في بارق والمراكز التابعة وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان الماضي.

‫وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد بن عوض البارقي أنه خلال الشهر الماضي قام المراقبون الصحيون بالبلدية بمواصلة حملة الرقابة البلدية حيث قاموا بـ 135 جولة رقابية في الصباح والمساء على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات والملاحم والمغاسل وصالونات الحلاقة والتزيين النسائي في بارق ومركز ثلوث المنظر ومركز جمعة ربيعة ومركز السيالة والسليم وتم من خلالها رصد 95 مخالفة صحية وإتلاف 45 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة وإغلاق 20 محل مخالف هذا وأكد أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.

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‫وأشار البارقي إلى أنه تم إصدار أكثر من 75 كارتاً صحياً للعاملين بعد استيفاء الكشوفات الصحية وتم إنهاء 13 بلاغ صحي عبر 940.

وبّين البارقي للمستهلكين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري كما نبّه ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية والحرص على جودة المنتجات المقدمة للفئات المستفيدة فهذه مسؤوليتهم نحو مجتمعهم وبيئتهم وتطبيقهم للاشتراطات ضمان لحقوق المستفيد.