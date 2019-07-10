كيفية الاستعلام عن أوامر الدفع عبر موقع وزارة المالية وطريقة التواصل مع الوزارة

كيفية الاستعلام عن أوامر الدفع عبر موقع وزارة المالية من أكثر الخدمات بحثاً في المملكة العربية السعودية، تليها خدمة الاستعلام عن التعاميم الأمنية، إيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية التكنولوجيا الحديثة، أتاحت العديد من الخدمات الالكترونية، التي يمكن للمواطن والمقيم على حد سواء الاستفادة بها، دون الحاجة للذهاب إلي المصالح الحكومية، مما يوفر عليهم الوقت والجهد، كما أنهم لن يكونوا بحاجة إلي ترك أعمالهم أو أخذ أجازة كي يستطيعوا إنجاز مهامهم، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن أوامر الدفع عبر موقع وزارة المالية السعودية.

خطوات الاستعلام عن أوامر الدفع

يمكنك الاستعلام عن جميع أوامر الدفع الصادرة لصالحك عبر موقع وزارة المالية السعودي، وإليكم الخطوات بالتفصيل:

قم بالدخول إلي موقع وزارة المالية السعودي قم بالذهاب إلى الخدمات الالكترونية. قم باختيار الاستعلام عن أوامر الدفع. قم بعد ذلك بالموافقة على الشروط والأحكام بالخدمة هذه. ثم بعد ذلك قم بالضغط إلي الخدمات. ثم قم بكتابة رقم الدفع الخاص بالشخص الذي يريد الاستعلام. ثم قم بكتابة رمز التحقق من اللوحة التي أمامك. بعد ذلك قم بالضغط على استعلام.

ما هي خدمة الاستعلام عن أوامر الدفع

خدمة الاستعلام عن أوامر الدفع تعتبر من أهم الخدمات التي تخدم المستفيدين من الجهات الخاصة سواء كانت شركة او إفراد أو جهات حكومية مؤسسات أو غيرها من الجهات، فيمكنك من خلال هذه الخدمة معرفة تفاصيل وجزئيات أوامر الدفع التي تم إصدارها لصالحك، كما يتيح لك الموقع خدمات أخرى، مثل الاستعلام عن حركات أوامر الصرف ، وأيضا العوائد السنوية ، كما يمكنك الاستعلام عن أوامر الدفع ، كل هذه الخدمات في ظل تطور المملكة العربية السعودية في توفير أفضل خدمة للمستخدم لتوفير الوقت والمال في المصالح الحكومية وغيرها .

رقم وزارة المالية الشكاوي والاعفاء

أتاحت وزارة المالية السعودية العديد من الطرق كي يمكنكم التواصل معها، وإليكم الطريقة بالتفصيل: