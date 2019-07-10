تسجيل الروضة في نظام نور 1440 EduWave برقم الهوية الوطنية

تسجيل الروضة في نظام نور تُعد مسألة تسجيل الروضة في نظام النور هي من أهم الأمور في الوقت الحالي التي تشغل بال الآباء والأمهات في المملكة العربية السعودية، لذلك أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور من خلال رقم الهوية الوطنية فقط، كما أصدرت الوزارة عن إلغاء نظام التسجيل الورقي في المدارس واستبداله بالتسجيل الالكتروني.

تسجيل الروضة في نظام نور.

مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل التعليمية في حياة الطفل، حيث تُعد هي بمثابة الحجر الأساسي التعليمي له، ويلتحق بها الطفل عند إتمامه عمر ثلاثة سنوات حتى ست سنوات بهدف الحصول على الرعاية والتعليم المفيد.

رابط نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1440

في البداية قم بفتح حساب مستخدم جديد.

أو من خلال إضافة ولي أمر جديد على نظام نور وإضافة رمز التحقق.

أو من خلال تسجيل الدخول باسم المستخدم من حساب نور بالسجل المدني ورمز التحقق وكلمة المرور.

ما هي أعمار الأطفال الذين يستحقون التسجيل في الروضة؟

هناك أعمار تستحق تسجيل الأبناء في رياض الأطفال

للمستويات الثلاثة للعام الدراسي 1440-1441 هـ مقسمة كالتالي, كما يمكنكم معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية نظام نور 1440 وكيفية التسجيل للطلاب

المستوى الأول: من 4 محرم 1437 هـ حتى 3 محرم 1438 هـ

المستوى الثاني: من 4 محرم 1436 هـ حتى 3 محرم 1437 هـ

المستوى الثالث: من 4 محرم 1435 هـ إلى 3 محرم 1436 هـ..

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التسجيل في الطفولة عبر نظام نور 1440.

يجب على جميع أولياء الأمور الراغبين في التسجيل بروضة الأطفال الدخول إلى نظام نور 1440، لمن لديهم حساب شخصي بالفعل على موقع نظام نور يقومون بتفعيل الحساب الخاص بهم، أما في حالة ليس لديهم حساب شخصي عليهم الإسراع في إنشاء حساب جديد.

طريقة التسجيل في الروضات الحكومية.

في البداية يتم الدخول على موقع نظام نور، ثم خدمات الطالب، يليه اختيار خدمة تسجيل الطفولة المبكرة أو الروضات الحكومية، بعد ذلك ستأتي خطوة ولي الأمر في تسجيل بيانات الطالب مع إرفاق المستندات الخاصة به، كما يمكن متابعة قبول أو رفض الطفل في الروضة من خلال التواصل مع إدارة الروضة التي تم بالفعل التسجيل عليها.

شروط تسجيل الروضات 1441 في موقع نظام نور بحسب جنسية الطفل

أولا: الطالب ذو الجنسية السعودية

لابد من إكتمال مستند شهادة التحصينات الأساسية.

لابد من إجراء كشف طبي للطفل من أحد الوحدات الصحية أو المستشفيات أو المراكز الصحية الحكومية أو الأهلية القريبة، ومن ثم طباعة نموذج الكشف الطبي من النظام.

لابد من إثبات المقر السكني عبر نسحة من صك العقار، أو من خلال تصوير عقد الإيجار صورة واحدة، أو صورة من فواتير المياه أو الكهرباء.

ثانيا: الطالب ذو الجنسية غير السعودية

على أمر الطالب أن يحضر كافة الطلبات السابقة بالإضافة إلى إحضار:

عدد صورة واحدة من جواز السفر علي أن يكون موضحاً فيه تاريخ ومكان ميلاد الطفل.

صورة من الإقامة النظامية في السعودية، أو صورة في حال كان الطالب من دول مجلس التعاون الخليجي.