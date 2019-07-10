شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان يُناقش خدمات ومبادرات «العمل» في المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي.

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واستمع أمير المنطقة خلال اللقاء إلى شرح عن الخدمات والمبادرات التي يقدمها فرع الوزارة بالمنطقة والفروع التابعة له، وفقاً للأهداف المخطط لها من خلال البرامج والمشاريع المعتمدة، التي أدت إلى تحسين كفاءة الأداء بصفة عامة في جميع أوجه الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة، والتي انعكست بالإيجاب على قطاعات الفرع.

وأوضح المهندس الصاعدي، أن الإنجازات التي تمت في قطاع العمل تتمثل في تطوير وتوسعة صالة خدمة العملاء بمكتب العمل في المدينة المنورة (رجال)، وتطبيق إجراءات تأهيل الموظفين للخدمات الشاملة لخدمة كافة العملاء من الإدارات التابعة لتصبح صالة خدمة العملاء شاملة، إضافة إلى افتتاح أقسام نسائية لمكاتب العمل في محافظات ينبع، والعلا، وخيبر، وبدر، والحناكية، والعيص، والمهد، وافتتاح وحدة للخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة (رجال - نساء)، في حين بلغ عدد مُتلقي الخدمات بالمركز 33.469 مستفيدا من الجنسين.

وأشار الصاعدي إلى إنشاء مركز لخدمة العملاء (نساء) بمقر مركز التنمية الاجتماعية لتقديم كافة الخدمات لقطاعي العمل والتنمية، وافتتاح فروع أخرى شاملة لخدمات الوزارة في محافظات ينبع، وبدر، والعلا، والحناكية، والعيص، وثرب، إضافة إلى افتتاح دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة ينبع.