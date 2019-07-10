شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يبحث سُبل التعاون مع القنصل الفرنسي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)
استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، القنصل الفرنسي بجدة مصطفى مهراج، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.
وفي بداية الاستقبال، رحَّب نائب أمير جازان بالقنصل الفرنسي ومرافقيه، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون بين البلدين.
كما اطلع نائب أمير جازان على جهود الفريق السعودي الفرنسي المشترك للمسح والتنقيب عن الآثار في عدد من المواقع بجزيرة فرسان، مثمناً عمل الفريق.
من جانبه، أعرب القنصل الفرنسي عن سعادته بلقاء نائب أمير منطقة جازان، مشيداً بما شاهده من تطور تنموي شمل جميع المجالات.
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