شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي: «المسؤولية الاجتماعية» تحظى باهتمام ورعاية القيادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة الرياض فهد بن محمد الحمادي، أن قطاع المسؤولية الاجتماعية يحظى باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة باعتباره من أهم القطاعات التي تُسهم في خدمة المواطن وتعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار الحمادي إلى تطور مفهوم وممارسة المسؤولية الاجتماعية في منشآت القطاع الخاص عبر العديد من البرامج والمشاريع التي تُجسِّد التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة المجتمع.

ورفع رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه عضواً بمجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.