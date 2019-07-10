شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المدينة»: 255 عضواً و55 مترجماً لخدمة الحجاج بـ15 لغة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

زار أمين عام وحدة الحج بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع في منطقة المدينة المنورة، وذلك للاطلاع على سير العمل واستعدادات الرئاسة العامة لاستقبال ضيوف الرحمن، يرافقه رئيس لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية الشيخ خلف الشمري، ورئيس لجنة التوعية والتوجيه والمطبوعات الشيخ أسامة العمري.

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وتعمل المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام بـ255 عضواً مكلفاً، و55 مترجماً من حاملي الشهادات العليا الشرعية، كما يبلغ عدد اللغات الحية في المطبوعات المعدة للتوزيع 15 لغة، وذلك لتسهيل التواصل مع الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف لغاتهم.

واجتمع بلعوص مع مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع، ورؤساء اللجان المشاركة، لمناقشة سير العمل عبر الخطط المعتمدة لمشاركة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على مشروع ربط المراكز التوجيهية بغرفة العمليات الميدانية بمقر الرئاسة العامة بمكة المكرمة، ومشروع تطوير المكاتب الإدارية للجان الفرعية، وتوظيف واستثمار التوعية الرقمية عبر التطبيقات الذكية وأجهزة التواصل الإلكتروني التي تحتوي على العديد من البرامج التوعوية لخدمة ضيوف الرحمن المرتادين لمراكز الرئاسة التوجيهية، وتقييم أداء تلك البرامج لتحقيق الأهداف التوعوية والتوجيهية بما يحقق تطلعات ولاة الأمر في خدمة حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.