نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، اطلع خلالها على سير العمل والخطة التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك حج هذا العام .

وكان في استقباله لدى وصوله مقر مجمع صالات الحج والعمرة ، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري ، و مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني ومسؤولي الجهات العاملة بالمطار .

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واستهل الأمير بدر بن سلطان الجولة بتفقد صالة مبادرة "طريق مكة" بمجمع صالات الحج والعمرة في المطار ، حيث اطلع على سير العمل في الصالة وما تقدمه من تسهيلات تهدف لجعل رحلة الحاج من بلده إلى مكة المكرّمة أكثر راحة ويسر ، كما اطلع على مواقع الجهات الحكومية التي تعمل على استقبال الحجاج ، وتقديم الخدمات اللازمة لهم في المجمع ، وشملت الجولة منصات الجوازات الجديدة ومواقع الخدمات في المجمع .

عقب ذلك توجه إلى المنطقة المركزية ، حيث اطلع على كيفية إنهاء إجراءات الحجاج في عملية القدوم ، وشاهد عرضاً للشاشات الإرشادية والمعلومات ، واستمع إلى شرح عن الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني ، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم .

وتأتي جولة نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، في إطار حرص واهتمامه بالوقوف عن كثب والاطلاع على استعدادات الجهات العاملة بالمطار وما تقدمه من خدمات لضيوف بيت الله الحرام ، والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في المطار في مثل هذا الموسم من كل عامٍ من تنسيق واهتمام ورعاية للقادمين لأداء هذه الشعيرة .

يُذكر أن مجمع صالات الحج والعمرة الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 230 ألف متر مربع ، تشمل صالات السفر بالمجمع ومنطقة العامة "البلازا" في استقبال رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، حيث تم تهيئة 14 صالة سفر يوجد بها 114 منصة لإنهاء إجراءات السفر، و208 منصات للجوازات ، و18 بوابة سفر ، بالإضافة إلى 10 سيور للحقائب بطول 1180 متراً مربعا ، وصالة للدرجة الأولى وأخرى مخصصة للحجاج المواصلون إلى المدينة المنورة ، كما يتوفر بالمجمع 100 موقفاً للحافلات ، في حين تتسع ساحة وقوف الطائرات في المجمع إلى 26 طائرة في وقتٍ واحد .

كما يتوفر بالمجمع 40 مصلى في منطقة البلازا ، إضافة إلى المصلى الرئيسي الذي يستوعب 5 آلاف مصلي ، إلى جانب تجهيز المجمع بمستوصف ، وثلاث فرق إسعافيه تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل على مدار الساعة ، فيما تصل الطاقة الاستيعابية للمجمع في اليوم الواحد في مرحلة القدوم إلى 48 ألف راكب ، وفي مرحلة المغادرة تصل إلى 48 ألف راكب أيضا .