"جوازات الرياض" أكثر من 52 ألف عملية إصدار وتجديد جواز سفر خلال شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس_الرياض

كشفت جوازات منطقة الرياض عن إصدار وتجديد أكثر من 52 ألف جواز سفر سعودي خلال الفترة من 7 / 10 / 1440 حتى 7 / 11 / 1440 , تنوعت ما بين إصدار وتجديد جواز السفر عادي، وإصدار وتجديد جواز السفر من منصة نظام أبشر.

وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس أنه تم إنجاز جميع المعاملات التي تم استقبالها في أسرع وقت ممكن مع مراعاة الضوابط الأمنية, مشيراً إلى أن أعداد المراجعين الذين تقدموا لإدارة جوازات الرياض خلال هذا الأسبوع فاقت المؤشرات المعتادة للمراجعين ويلاحظ ذلك من خلال أرقام العمليات المنفذة, لافتاً النظر إلى أن جوازات منطقة الرياض سجلت أعلى معدل للعمليات عن الأشهر السابقة للعام الحالي 1440 .

وقال العميد الهباس: "إن جوازات منطقه الرياض استعدت بكامل طاقتها بالكوادر البشرية والاحتياجات التقنية عبر خطة العمل المنظمة مسبقا لإجازة الصيف التي نأمل من خلالها تحقيق توجيهات القيادة, وذلك بإشراف ومتابعة شخصية من المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين".

وأهاب بالمواطنين والمقيمين وأصحاب العمل بضرورة الاستفادة من منصة خدمات الجوازات الإلكترونية بأنظمتها ( أبشر – أبشر أعمال - مقيم ) .