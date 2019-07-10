، آخر مستجدات مفقود "شلالات نياجرا".. شريط فيديو يؤكد سقوطه والبحث مستمر ،

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أكد الدكتور محمد عداوي قريب المفقود في شلالات نياجرا قاسم عداوي، لـ"الخليج 365"، أن شريط فيديو صوّره أحد السياح قد عُرض عليهم وتأكدوا من خلاله من سقوط قريبهم في الشلال، مبينًا أن الجهات تواصل بحثها، فيما ينتظر أن يطفو المفقود على الماء، حسبما أبلغوهم.
وكانت أسرة المفقود في شلالات نياجرا الأمريكية أكدوا عبر "ماجد عداوي" لـ"الخليج 365"، أن من تم إنقاذه بعد سقوطه في النهر من الجهة الكندية هو شخص آخر، وليس كما أشيع أنه هو المفقود قاسم عداوي.
فيما كشفت القنصلية السعودية في نيويورك أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ بعدما ترك عائلته في السيارة ونزل لالتقاط بعض الصور؛ حيث لاحظت زوجته غيابه فأبلغت الشرطة في حينه.
آخر مستجدات مفقود "شلالات نياجرا".. شريط فيديو يؤكد سقوطه والبحث مستمرمحمد المواسي الخليج 365 2019-07-10
أكد الدكتور محمد عداوي قريب المفقود في شلالات نياجرا قاسم عداوي، لـ"الخليج 365"، أن شريط فيديو صوّره أحد السياح قد عُرض عليهم وتأكدوا من خلاله من سقوط قريبهم في الشلال، مبينًا أن الجهات تواصل بحثها، فيما ينتظر أن يطفو المفقود على الماء، حسبما أبلغوهم.
وكانت أسرة المفقود في شلالات نياجرا الأمريكية أكدوا عبر "ماجد عداوي" لـ"الخليج 365"، أن من تم إنقاذه بعد سقوطه في النهر من الجهة الكندية هو شخص آخر، وليس كما أشيع أنه هو المفقود قاسم عداوي.
فيما كشفت القنصلية السعودية في نيويورك أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ بعدما ترك عائلته في السيارة ونزل لالتقاط بعض الصور؛ حيث لاحظت زوجته غيابه فأبلغت الشرطة في حينه.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
06:52 PM
أحد أقربائه: الجهات تواصل بحثها فيما ينتظر أن يطفو المفقود على الماء
أكد الدكتور محمد عداوي قريب المفقود في شلالات نياجرا قاسم عداوي، لـ"الخليج 365"، أن شريط فيديو صوّره أحد السياح قد عُرض عليهم وتأكدوا من خلاله من سقوط قريبهم في الشلال، مبينًا أن الجهات تواصل بحثها، فيما ينتظر أن يطفو المفقود على الماء، حسبما أبلغوهم.
وكانت أسرة المفقود في شلالات نياجرا الأمريكية أكدوا عبر "ماجد عداوي" لـ"الخليج 365"، أن من تم إنقاذه بعد سقوطه في النهر من الجهة الكندية هو شخص آخر، وليس كما أشيع أنه هو المفقود قاسم عداوي.
فيما كشفت القنصلية السعودية في نيويورك أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ بعدما ترك عائلته في السيارة ونزل لالتقاط بعض الصور؛ حيث لاحظت زوجته غيابه فأبلغت الشرطة في حينه.
، آخر مستجدات مفقود "شلالات نياجرا".. شريط فيديو يؤكد سقوطه والبحث مستمر ،
المصدر : الخليج 365
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