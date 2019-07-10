محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ في 11 مساءً ويستمر 3 ساعات توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د. خالد بن صالح الزعاق، حدوث خسوف للقمر يوم الثلاثاء القادم "ابدار"، وسوف يشاهَد جزئياً في المملكة وبقية دول الخليج. وأضاف أن الخسوف سيستمر قرابة الثلاث ساعات، حيث يبدأ عند الساعة الحادية عشرة مساء، وينتهي في الثانية صباحاً. فلكي: خسوف للقمر يشاهَد جزئياً في دول الخليج الثلاثاء القادم فهد الغبيوي الخليج 365 2019-07-10 توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د. خالد بن صالح الزعاق، حدوث خسوف للقمر يوم الثلاثاء القادم "ابدار"، وسوف يشاهَد جزئياً في المملكة وبقية دول الخليج. وأضاف أن الخسوف سيستمر قرابة الثلاث ساعات، حيث يبدأ عند الساعة الحادية عشرة مساء، وينتهي في الثانية صباحاً. Advertisements 10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440 06:27 PM يبدأ في 11 مساءً ويستمر 3 ساعات يبدأ في 11 مساءً ويستمر 3 ساعات توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د. خالد بن صالح الزعاق، حدوث خسوف للقمر يوم الثلاثاء القادم "ابدار"، وسوف يشاهَد جزئياً في المملكة وبقية دول الخليج. وأضاف أن الخسوف سيستمر قرابة الثلاث ساعات، حيث يبدأ عند الساعة الحادية عشرة مساء، وينتهي في الثانية صباحاً. ، فلكي: خسوف للقمر يشاهَد جزئياً في دول الخليج الثلاثاء القادم ،

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