- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الملازم أول بقوات الطوارئ الخاصة ناصر علي حسن المدخلي، بزواجه في قاعة رويال للاحتفالات بمحافظة صامطة.
جاء ذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"المدخلي" يحتفل بزفافه بمحافظة صامطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10
احتفل الملازم أول بقوات الطوارئ الخاصة ناصر علي حسن المدخلي، بزواجه في قاعة رويال للاحتفالات بمحافظة صامطة.
جاء ذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
06:25 PM
احتفل الملازم أول بقوات الطوارئ الخاصة ناصر علي حسن المدخلي، بزواجه في قاعة رويال للاحتفالات بمحافظة صامطة.
جاء ذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
، "المدخلي" يحتفل بزفافه بمحافظة صامطة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المدخلي" يحتفل بزفافه بمحافظة صامطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.