محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الملازم أول بقوات الطوارئ الخاصة ناصر علي حسن المدخلي، بزواجه في قاعة رويال للاحتفالات بمحافظة صامطة. جاء ذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "المدخلي" يحتفل بزفافه بمحافظة صامطة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10 احتفل الملازم أول بقوات الطوارئ الخاصة ناصر علي حسن المدخلي، بزواجه في قاعة رويال للاحتفالات بمحافظة صامطة. جاء ذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. Advertisements 10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440 06:25 PM احتفل الملازم أول بقوات الطوارئ الخاصة ناصر علي حسن المدخلي، بزواجه في قاعة رويال للاحتفالات بمحافظة صامطة. جاء ذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. ، "المدخلي" يحتفل بزفافه بمحافظة صامطة ،

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