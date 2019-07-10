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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الرائد عن تعاقده مع لاعب خط الوسط المغربي جلال الداودي بعقد لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، قادماً من نادي حسنية أغادير.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قال فيها: "رحّبوا معنا بابن أغادير المغربي "جلال الداودي" رائديًّا لموسمين".
وسبق لصاحب الـ30 ربيعًا تمثيل عدد من الأندية في بلاده؛ أبرزها المغرب التطواني، وأولمبيك أسفي، والفتح الرباطي، وحسنية أغادير.
الرائد يعزّز صفوفه بالمغربي جلال الداودي لموسمينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-10
أعلن نادي الرائد عن تعاقده مع لاعب خط الوسط المغربي جلال الداودي بعقد لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، قادماً من نادي حسنية أغادير.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قال فيها: "رحّبوا معنا بابن أغادير المغربي "جلال الداودي" رائديًّا لموسمين".
وسبق لصاحب الـ30 ربيعًا تمثيل عدد من الأندية في بلاده؛ أبرزها المغرب التطواني، وأولمبيك أسفي، والفتح الرباطي، وحسنية أغادير.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
06:03 PM
أعلن نادي الرائد عن تعاقده مع لاعب خط الوسط المغربي جلال الداودي بعقد لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، قادماً من نادي حسنية أغادير.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قال فيها: "رحّبوا معنا بابن أغادير المغربي "جلال الداودي" رائديًّا لموسمين".
وسبق لصاحب الـ30 ربيعًا تمثيل عدد من الأندية في بلاده؛ أبرزها المغرب التطواني، وأولمبيك أسفي، والفتح الرباطي، وحسنية أغادير.
، الرائد يعزّز صفوفه بالمغربي جلال الداودي لموسمين ،
المصدر : الخليج 365
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